Não se pode isentar empresas de imposto para levá-las à periferia, diz Nunes

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira, dia 2, que não pode isentar empresas de impostos para levá-las à periferia. Afirmou que o mínimo do ISS é 2%.

Questionado sobre o tempo gasto pela população paulistana em deslocamento e os empregos concentrados na região central da cidade, o atual prefeito defendeu a chegada de novas empresas na capital.

Mencionou um projeto de Tabata Amaral (PSB) que propõe isentar empresas na periferia de impostos, mas classificou essa ideia como "impossível" de ser implementada por lei. "Nenhum prefeito pode dar zero de imposto de ISS. As pessoas estão falando aquilo que não conhecem, são despreparadas, vendendo mentiras para as pessoas. A gente precisa ser verdadeiro", disse.