Indústria de palestras: qual é o problema de ministros de STF, STJ e TST receberem cachês?

Ministros de tribunais superiores e desembargadores federais já recebem as maiores remunerações no serviço público do País, mas complementam suas rendas com palestras que, em alguns casos, pagam cachês de até R$ 50 mil por hora.

A atividade não está prevista na Constituição e, desde 2021, se baseia em uma interpretação criativa da lei pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, os pagamentos, por vezes, são feitos por meio de empresas criadas pelos magistrados, o que está vedado pela legislação que regula a magistratura.

O Estadão deste domingo, 1º de setembro, mostrou o funcionamento de uma indústria de palestras de juízes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST).