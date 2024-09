Faremos parceria por software que identifica áreas de acidentes no trânsito, diz Nunes

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira, 2, que está fazendo uma parceria com a Ambev por um software que, por meio de inteligência artificial, ajuda a detectar as principais áreas em que ocorrem acidentes de trânsito na capital paulista. O objetivo seria realizar esse mapeamento e agir de forma preventiva, de modo a evitar mortes no trânsito.

"Estamos ampliando nossa equipe da CET, o número de monitoramento por câmeras e identificando no mapa as regiões que mais têm incidência, em uma parceria importante que fizemos com a Ambev, em que eles nos passaram um software que, por inteligência artificial, identifica as áreas de possíveis acidentes para podermos ter uma ação preventiva", disse o prefeito, declarando, em seguida, que não sabia se poderia mencionar o nome da empresa.

Nunes disse que houve um aumento expressivo no número de motocicletas no trânsito de São Paulo, o que, segundo o que ele próprio chamou de "achismo", pode estar ligado a um possível aumento de entregas de encomendas por aplicativo após a pandemia da covid-19.