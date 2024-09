Com X suspenso no País, Musk defende 'democracia' e 'Brasil livre' em post em português

O bilionário e empresário Elon Musk voltou a fazer comentários sobre o Brasil nesta segunda-feira, 2, após o bloqueio do X (antigo Twitter) no País. A mensagem foi escrita em português e chegou a ser fixada em seu perfil na plataforma por alguns minutos. "Viva a Democracia! Viva o Brasil Livre!", escreveu Musk. Nesta manhã, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil e fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para burlar o bloqueio. Musk não fez comentários diretos sobre a decisão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Musk também disse que concorda 100% com uma mensagem que crítica o silêncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris por estarem em silêncio sobre a "proibição ilegal" do X no Brasil.

Em outro comentário, o bilionário celebra os brasileiros que estão conseguindo acessar o X no Brasil a despeito da ordem de suspensão da rede no Brasil após o empresário descumprir a ordem de nomear um representante responsável pela empresa no País. "Bravo, brasileiros!", disse ele, sobre a manutenção do acesso à rede no País. Há relatos de diversos usuários brasileiros no X que têm conseguido acessar a plataforma por meio de wi-fi ou ainda através de sinal de operadoras no interior de estados como São Paulo, Pará, Tocantins, dentre outros. Alguns também têm mantido os seus perfis atualizados por meio de ferramentas como o VPN como uma maneira de contornar a suspensão, apesar da multa fixada pelo STF. "É muito fácil usar uma VPN se um site for restrito à sua localização", escreveu Musk, em seu perfil no X.