Moraes libera decisão que suspendeu X para julgamento, na 2ª-feira, pela Primeira Turma do STF

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vão julgar, na segunda-feira, 2, a decisão que suspendeu o acesso ao X, o antigo Twitter, após reiterados descumprimentos de ordens judiciais pela plataforma do bilionário Elon Musk.

O julgamento será em uma sessão virtual extraordinária, conforme o despacho de Alexandre de Moraes, neste domingo, 1º de setembro, que liberou o processo para análise colegiada.

Além de Moraes, compõem a Primeira Turma do STF a ministra Cármen Lúcia e os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No plenário virtual, os ministros inserem votos no sistema, sem debate com transmissão aberta.