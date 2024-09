Marçal usa hino com linguagem neutra contra Boulos, que rebate: 'Você é um bandido condenado'

A primeira pergunta do debate promovido pela TV Gazeta com candidatos a prefeitura de São Paulo foi feita por Pablo Marçal (PRTB) à Guilherme Boulos (PSOL). O candidato resgatou o episódio do último dia 24 de agosto em que Boulos aparece cantando o hino nacional em linguagem neutra.

Marçal perguntou: "Qual a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra?"

O político psolista começou respondendo: "Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso agora e vão descobrir ainda mais."