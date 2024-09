Em debate, Datena e Tabata criticam Marçal e associam candidato ao crime organizado

Durante debate entre os candidatos a prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o candidato José Luiz Datena (PSDB) fez uma dobradinha com a candidata Tabata Amaral (PSB) para atacar o candidato Pablo Marçal (PRTB) e associá-lo ao crime organizado. Datena chegou a chamar Marçal de "bandidinho virtual", enquanto Tabata questionou "a quem interessa a candidatura" do candidato do PRTB.

Ao acusar Marçal de "bandidinho virtual", Datena criticou ainda o adversário, que, segundo ele, "desvirtuou os debates".

Em seguida, ao questionar Tabata, o apresentador de TV disse que o "crime organizado está se infiltrando a política", dando a oportunidade de Tabata atacar Marçal pelas acusações contra integrantes do PRTB por suposta vinculação com o PCC.