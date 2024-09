Debate em SP começa com regras que podem ter retirada de candidatos que descumprirem regras

O debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews com os candidatos à prefeitura de São Paulo começou no início da noite deste domingo, 1º de setembro. Participam do debate os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

A emissora definiu que os políticos podem ser advertidos por eventualmente descumprirem regras.

Em caso de reincidência, eles podem ser convidados a se retirar do debate. A regra tem como objetivo coibir atitudes que atrapalham o debate.