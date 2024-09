Datena diz em debate que crime organizado está se infiltrando na política de SP

Durante sua fala, o candidato também atacou Ricardo Nunes (MDB), assim como Tabata em sua réplica. Ambos fizeram dobradinha em seus direitos de resposta para criticar a gestão do atual prefeito.

"Infelizmente tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa, exemplo que vem de Bolsonaro lá do Rio de Janeiro", disse Datena.

Durante debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews , o candidato, José Luiz Datena (PSDB), disse que o crime organizado está se infiltrando na política de São Paulo. A fala se deu durante resposta a uma pergunta de Tabata Amaral (PSB).

Tabata criticou a situação da cracolândia na capital paulista e citou a ligação de milícias para com a situação no centro da cidade: "Porque só agora quando cai nas pesquisas tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem ligação com o PCC?" disse.