Rubinho Nunes declara apoio a Marçal e deixa campanha de Nunes; União Brasil anuncia retaliação

O vereador Rubinho Nunes (União Brasil) disse neste sábado, 31, que decidiu deixar a campanha do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para apoiar a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) a prefeito de São Paulo. O anúncio foi feito em um vídeo ao lado de Marçal e publicado nas redes sociais.

"O Marçal hoje está sofrendo uma perseguição do sistema, defende as mesmas bandeiras que eu e enfrenta os mesmos inimigos que eu. Eu tenho uma identificação político-ideológica muito grande com ele", disse Rubinho ao Estadão. "Eu acho o Ricardo um cara legal, uma pessoa bacana. Só que ele está cercado de muitos tucanos em volta dele. Isso acaba tornando a gestão excessivamente tucana, o que me desagrada bastante. São Paulo precisa de um choque de gestão", afirmou.

Presidente do União Brasil em São Paulo, Milton Leite afirmou em nota que o vereador não receberá mais recursos do partido, será excluído da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e pode até enfrentar um processo de expulsão da legenda. "O União Brasil tem o compromisso de apoiar o prefeito Ricardo Nunes e os candidatos que estiverem em discordância sofrerão as consequências", disse.