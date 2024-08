Luciano Ducci responde às perguntas mais feitas sobre ele em Curitiba

A posição ideológica e as pessoas que apoiam o deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR) estão entre as principais perguntas feitas pelos moradores de Curitiba sobre o candidato a prefeito da capital paranaense no Google. Os curitibanos querem saber, por exemplo, se o parlamentar é de esquerda ou direita e se tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ducci participa do quadro Joga no Google - Especial Eleições, feito pelo Estadão em parceria com o Google. Nesta semana, a reportagem entrevistou os principais candidatos à prefeitura de Curitiba sobre as dúvidas dos moradores da cidade.

Além de Ducci, o Joga no Google - Especial Eleições também conversou com o vice-prefeito do município, Eduardo Pimentel (PSD), em entrevista publicada na sexta-feira, 30, e o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), que terá as respostas divulgadas neste domingo, 1º.