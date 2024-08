Suspensão do X: ministro de Lula comemora e deputados bolsonaristas reclamam na rede

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF) decretar nesta sexta-feira, 30, a suspensão da rede social X, antigo Twitter, no Brasil, houve reação na classe política. Enquanto um ministro de Lula comemorou a decisão, parlamentares da oposição reagiram classificando a decisão como censura. Moraes fundamentou a decisão pelo fato de a empresa de Elon Musk não responder à intimação de 24 horas para apresentação de um representante no país e ignorar ordens judiciais.

Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo Lula, comemorou a decisão na própria rede social. "E agora @elonmusk, está bloqueado!!!!! Aqui no Brasil, tem lei!!!! Bye, bye!", postou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O deputado federal e ex-ministro Orlando Silva (PCdoB-SP) categorizou o episódio como uma ação protetiva. "Após o X ignorar a decisão judicial e não cumprir a DETERMINAÇÃO LEGAL expressa no Art. 1138 do Código Civil Brasileiro, a plataforma acaba de ser suspensa. Como já dissemos antes, é uma QUESTÃO DE SOBERANIA NACIONAL!", publicou Silva.