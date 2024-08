O POVO News: X diz que não cumprirá ordens de Moraes e espera bloqueio

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do empresário Elon Musk, de não cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal e esperar o bloqueio da rede social X, no Brasil.

Assista ao vivo:

A Corte brasileira divulgou uma intimação, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes e direcionada ao dono da rede social Twitter, Elon Musk. Foram dadas 24 horas para que o CEO indicasse um representante legal da rede no Brasil, o que foi respondido com ironias por parte do empresário.