Musk chama Moraes de 'tirano' e 'ditador' e Lula de 'cão de colo' do ministro

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "tirano" e "ditador" e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "cão de colo" nesta quinta-feira, 29. Os ataques ocorreram após Moraes intimar Musk pela própria plataforma dele, exigindo que o X indique quem será representante legal no País. Procurados pelo Estadão, STF e Palácio do Planalto não vão se pronunciar.

Caso Musk não obedeça Moraes até a noite desta quinta, o X poderá ter a atividade suspensa no território brasileiro. No último dia 17, o bilionário encerrou o escritório no Brasil e não têm mais advogados constituídos no País.

No início na tarde desta quinta, Musk compartilhou uma postagem que noticiava que Moraes havia bloqueado as contas bancárias da Starlink, empresa dele que vende serviços de internet por satélite. Na publicação, o dono do X disse que o magistrado é "tirano" e "ditador do Brasil" e que Lula é o "cão de colo" dele.