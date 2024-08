Quaest: Dário Saadi tem 36%, Rafa Zimbaldi 22% e Pedro Tourinho 16% na disputa em Campinas

O atual prefeito Dário Saadi (Republicanos), candidato à reeleição em Campinas (SP), aparece à frente na disputa pela prefeitura, segundo o último levantamento realizado pela pesquisa Quaest e divulgado nesta terça-feira, dia 27. O republicano conta com 36% das intenções de votos, seguido pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 22%, e pelo deputado federal Pedro Tourinho (PT), que soma 16%.

A professora Angelina Dias (PCO) e o engenheiro Wilson Matos (Novo) também estão na corrida eleitoral do município, com empate técnico de 2% e 1% respectivamente. Segunda a pesquisa, os indecisos representam 8% e os votos em brancos, nulos e abstenções somam 15%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O levantamento foi encomendado pela EPTV, afiliada da TV Globo. As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 26 de agosto com 900 moradores a partir de 16 anos. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais e para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral a partir do protocolo SP-03299/2024.