Mulheres poderão se alistar nas Forças Armadas a partir de 18 anos; entenda como será

Ministro José Múcio assinou decreto juntamente com presidente Lula. Na foto, ambos em visita a Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

Como funcionará o alistamento de mulheres? Voluntário Com a nova regulamentação, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Defesa, José Múcio, o serviço militar feminino passará a ser permitido para as mulheres que se apresentarem voluntariamente para o recrutamento, que inclui três etapas: alistamento, seleção e incorporação. Quando e onde? O alistamento ocorrerá no período de janeiro a junho do ano em que a voluntária completar 18 anos. As regras devem valer a partir de 2025. A designação dos municípios para o alistamento será feita anualmente por meio do plano geral de convocação proposto pelos comandos das Forças Armadas ao ministro da Defesa. Legislação De acordo com o decreto publicado, a incorporação de mulheres voluntárias às Forças Armadas obedece às leis que estabeleceram o serviço militar, de 1964, o estatuto dos militares, de 1980, e a que dispõe sobre a licença para gestantes e adotantes. A seleção das mulheres será realizada dentro do que determina a lei que regulamentou o serviço militar brasileiro. Os critérios para seleção das voluntárias serão físico, cultural, psicológico e moral.