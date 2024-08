Dr. Furlan tem 91% das intenções de voto em Macapá, diz pesquisa Quaest

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), aparece com 91% das intenções de voto para o Executivo da capital amapaense na pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 26. A deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), a deputada federal Patrícia Ferraz (PSDB) e o ex-senador Gilvam Borges (Avante) têm 2%, cada.

Os três estão tecnicamente empatados com o ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL), que aparece com 1% de citações no cenário estimulado. Os candidatos Gianfranco (PSTU), Jairo Palheta (PCO) e Sharon Braga (Novo) não pontuaram na pesquisa. Os indecisos somaram 1%, mesmo porcentual dos que responderam branco, nulo e não vai votar.

O instituto Quaest entrevistou 704 pessoas de 16 anos ou mais em Macapá entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AP-00095/2024.