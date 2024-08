CCJ impulsiona PEC que anistia presos no 8/1 e convite a ex-perito de Moraes no TSE

O apoio à anistia para os envolvidos nos atos golpistas é pré-requisito no PL para apoiar um candidato à presidência da Câmara em 2025. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro é a maior da Casa, com 95 deputados. Neste momento, bolsonaristas dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro não será incluído na anistia.

Mensagens vazadas

Caroline de Toni já colocou na pauta do colegiado um requerimento para convidar Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pivô do pedido de investigação aberto sobre o vazamento de mensagens de auxiliares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para prestar esclarecimentos sobre o caso aos parlamentares.