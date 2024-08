Barroso nega pedido de perito para afastar Moraes de inquérito sobre mensagens vazadas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, rejeitou nesta terça-feira, 27, o pedido da defesa do perito Eduardo Tagliaferro para afastar o ministro Alexandre de Moraes da investigação sobre o vazamento de mensagens do seu gabinete.

O advogado Eduardo Kuntz alega que o ministro não poderia conduzir o inquérito "pelo seu ni´tido interesse na causa". Após a decisão de Barroso, o criminalista informou que vai recorrer para que o pedido seja julgado no plenário do STF.

Em sua decisão, Barroso afirmou que não ficou demonstrado, "de forma clara, objetiva e específica", que Alexandre de Moraes está impedido para relatar a investigação.