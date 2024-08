Bancada evangélica espera votar nesta semana PEC que amplia isenção fiscal para igrejas

De autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo licenciado da Igreja Universal, a PEC garante que as instituições não sejam tributadas na compra de bens e serviços "necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços", como carros, mobiliários ou energia elétrica.

O benefício se estende a organizações beneficentes mantidas por entidades religiosas. Na comissão especial da Câmara, a PEC foi aprovada por unanimidade.

Com a chegada das eleições municipais, os parlamentares não querem desagradar a nenhuma parcela do eleitorado. Mesmo os membros de esquerda da comissão votaram a favor da PEC, em meio ao crescimento da direita entre os evangélicos.