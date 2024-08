TRE-PR rejeita impugnação de candidatura de Rosangela Moro à vice-prefeitura de Curitiba

A Justiça Eleitoral do Paraná rejeitou a ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pedia a impugnação da candidatura à vice-prefeitura de Rosangela Moro (União Brasil-SP), deputada federal e esposa do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Ela concorre na chapa de Ney Leprevost, do mesmo partido, à prefeitura de Curitiba (PR).

O Estadão tentou contato com a candidata, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Rosângela foi eleita para o Congresso pelo Estado de São Paulo. Por isso, o MPE alega que ela fez "uso escuso" da transferência de título eleitoral, por ter transferido seu domicílio eleitoral para Curitiba de maneira a entrar na campanha pelo Executivo da cidade.