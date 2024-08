Planalto reúne líderes da Câmara e diz que haverá 'boa saída' para emendas

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a líderes de bancada da Câmara nesta segunda-feira, 26, que será encontrada uma "boa saída" para o imbróglio que envolve as emendas parlamentares. A cúpula do governo reúne representantes do Legislativo para discutir o assunto depois de o Supremo Tribunal Federal suspender parte das emendas e um novo acordo em torno do tema, que desagradou a congressistas, ser delineado.

"Nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal, já teve uma reunião na semana passada, tem um grupo de diálogo comum que envolve Executivo, Câmara e Senado", disse Padilha na abertura da reunião. Participam do compromisso representantes de 19 bancadas, entre bancadas partidárias e outros grupos da Câmara.

Padilha falou em "construir a melhor solução negociada, valorizando o papel de cada parlamentar, porque os parlamentares conhecem muito a realidade local, cumprindo aquilo que é a interpretação da Constituição em relação à execução desses recursos". Também mencionou que é necessário encontrar a saída até o envio do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, que deve ocorrer até o fim deste mês, ou seja, até o fim desta semana.