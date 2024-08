Lula chega ao MME para participar de reunião do CNPE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há pouco ao Ministério de Minas e Energia para participar de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que acontece nesta segunda-feira, 26.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, há expectativa de que seja assinado nesta reunião um decreto que altera regras do setor de gás natural no País. O objetivo é aumentar a oferta do produto e reduzir preços entre 35% a 40%, uma bandeira antiga que vem atravessando diversos governos, mas sem sucesso.

De acordo com uma minuta do decreto ao qual o Estadão teve acesso, haverá quatro medidas que são consideradas principais pelo governo. A primeira vai permitir que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) tenha instrumentos para estabelecer um preço-teto pelo uso dos gasodutos que levam o gás do alto-mar, onde ele é extraído, até a costa brasileira. A agência terá que levantar informações sobre os custos e investimentos amortizados por esses gasodutos, para então definir a remuneração máxima de uso.