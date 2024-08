José Dirceu sobre crescimento de Marçal em SP: Vamos para o 2º turno e vencer

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou que a ascensão do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que cresceu de 4,9 a 7 pontos nas intenções de voto, segundo as últimas pesquisas eleitorais, tem causado "histeria", mas avalia que há "todas as condições" para vencer a direita no segundo turno.

"Não adianta ficar com essa histeria, pensando que ele já ganhou. Os dados mostram que vamos para o segundo turno em São Paulo, e com todas as condições de vencer a direita", disse o petista em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada neste domingo, 25, em referência ao candidato Guilherme Boulos (PSOL).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-ministro comparou o cenário atual, em que Marçal disputa votos no campo bolsonarista e, portanto, diretamente com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com o da última disputa eleitoral, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso contra o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.