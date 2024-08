Boulos reage após apoiadores cobrarem postura contra Marçal como a adotada por Tabata

Diante do crescimento de Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral e Guilherme Boulos vinham adotado posturas distintas para lidar com a virulência do coach. Enquanto a candidata do PSB tem partido para cima com vídeos bem produzidos sobre os escândalos envolvendo o adversário, a campanha do PSOL vinha patinando para rebater o rival - e recebendo críticas de apoiadores.

Tentando não deixar Marçal atacá-lo sem resposta, Boulos publicou dois vídeos nesta segunda-feira, 26. Um deles, num tom similar aos vídeos de Tabata (veja abaixo), mostra cápsulas de projéteis de fuzil representando os rivais do PRTB e MDB. O outro aponta as acusações de ligações com organizações criminosas contra o "padrinho de Marçal", em referência ao presidente do PRTB, Leonardo Avalanche.

A publicação, no entanto, recebeu dezenas de queixas dos próprios apoiadores: "AINDA TÁ FRACO BOULOS PLMDS REAGE HOMEMMMM!!", "Quero ver vc batendo nesse picareta igual a Tabata", "tem q ir na jugular desse bandido coisa q a Tabata ta fazendo, tá muito água com açúcar essa sua campanha". Procurados, Nunes e Marçal não se manifestaram até o momento.