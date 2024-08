Marina Silva diz que é perda de tempo candidato usar campanha para obter "likes"

No mesmo palanque em que Marina discursou estão presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros dos Diretos Humanos, Silvio Almeida, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

"Eu nunca vi uma pessoa se candidatar para destruir seus adversários e falar palavras toscas", disse a ministra, ao abrir a série de discursos no comício que a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) e sua vice, Marta Suplicy (PT), realiza neste sábado, 24, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.

Mais cedo neste sábado, a Justiça Eleitoral mandou tirar do ar perfis usados por Marçal, em decisão de caráter liminar, ou seja, provisória. Ele ainda pode recorrer. As contas no Instagram, YouTube, TikTok e X e o site da campanha serão removidos, mas ainda estão disponíveis porque as plataformas só têm o dever de cumpri-la após serem formalmente notificadas.