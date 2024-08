PF mira presidentes do TJ e do TRE do Tocantins por venda de sentenças e prende dois

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 23, a Operação Máximus para apurar a suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins e lavagem das propinas. Dois investigados foram presos preventivamente. A investigação mira a presidente da Corte estadual Etelvina Maria Sampaio Felipe e a vice-presidente Ângela Maria Ribeiro Prudente, além da desembargadora Angela Issa Haonat e do desembargador João Rigo Guimarães, que preside o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Também são investigados os juízes José Maria Lima, Marcelo Eliseu Rostirolla, Océio Nobre da Silva e Roniclay Alves de Moraes (que até o ano passado era auxiliar da Corregedoria da Corte estadual). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reportagem entrou em contato com o Tribunal e pediu manifestação da Corte e dos magistrados investigados. O espaço está aberto para manifestações.

A ofensiva foi aberta por ordem do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Além de autorizar a abertura da ofensiva, Noronha afastou magistrados dos cargos da Corte estadual. Agentes foram às ruas para cumprir dois mandados de prisão preventiva e vasculhar 60 endereços em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A ofensiva apura supostos crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PF, o nome da ofensiva faz referência à personagem do filme Gladiador, Máximus, "que lutou contra a corrupção na cúpula do poder no Império Romano".

Trata-se da segunda ofensiva aberta por ordem de Noronha, nas últimas duas semanas, para a apuração de venda de sentenças em tribunais estaduais. No último dia 14, a Operação 18 Minutos foi às ruas para apurar suposto esquema de corrupção no Tribunal de Justiça do Maranhão. Veja a lista dos investigados pela PF: 1. Adwardys de Barros Vinhal 2. Alexandre Guimarães Bezerra 3. Almiro de Faria Junior 4. Angela Issa Haonat 5. Angela Maria Ribeiro Prudente 6. Antenor Aguiar Almeida 7. Bruno Aquino Monteiro 8. Daniel Almeida Vaz 9. Eder Ferreira da Silva 10. Eduardo de Oliveira Bucar 11. Eleusa Maria Gutemberg 12. Eliane Melhen Marques 13. Etelvina Maria Sampaio Felipe 14. Fabio Bezerra de Melo Pereira 15. Gerson Silvano de Paiva Filho 16. Gustavo Furtado Silbernagel 17. Hanoara Martins de Souza Vaz 18. Haynner Asevedo da Silva 19. João Rigo Guimarães 20. Jocione da Silva Moura 21. José Alexandre Silva 22. José Eduardo Sampaio 23. José Hermicesar Brilhante Palmeira 24. José Humberto Pereira Muniz Filho 25. José de Moura Filho 26. Jose Maria Lima 27. Juliana Bezerra de Melo Pereira Santana 28. Kledson de Moura Lima 29. Leandro Freire de Souza 30. Lucas Antonio Martins de Freitas Lopes 31. Luciano Machado Paço 32. Marcelo Eliseu Rostirolla 33. Marcos Martins Camilo 34. Marília Rafaela Fregonesi Rodrigues 35. Nelson Carlos Villela Marques 36. Nelson Castro Alves Trad 37. Ocelio Nobre da Silva 38. Onix Farma Produtos Hospitalares LTDA 39. Paulane Brilhante de Macedo Maia 40. Paulo Alexandre Cornélio de Oliveira Brom 41. Paulo de Tarso Daher Filho 42. Rafael Pereira Parente 43. Rafael Sulino de Castro 44. Raimundo Nonato Sousa Cavalcante Júnior 45. Renato Jayme da Silva 46. Robson Moura Figueiredo Lima 47. Rodrigo de Meneses dos Santos 48. Roniclay Alves de Morais 49. Silvio Castro da Silveira 50. Thales André Pereira Maia 51. TAPM Publicidade LTDA 52. Thiago Sulino de Castro 53. Wanderlei Barbosa Castro