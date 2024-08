Herman Benjamin cita 'avalanche de processos' ao tomar posse na presidência do STJ

Herman Benjamin tomou posse nesta quinta-feira, 22, como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele e seu vice, Luis Felipe Salomão, comandarão o STJ entre 2024 e 2026.

Durante o discurso de posse, Benjamin repetiu sua antecessora, Maria Thereza de Assis Moura, e criticou a "avalanche de processos". "Somos uma corte nova, mas para julgar problemas velhos", disse. A corte aguarda que o Senado aprove uma emenda à Constituição para criar filtros que diminuam os processos.

Representantes dos três Poderes compareceram à cerimônia: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados; Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado; e Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Também assistiram à posse Paulo Gonet, procurador-geral da República, e Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.