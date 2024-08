De quem Pablo Marçal está tirando mais votos em SP, segundo as pesquisas?

Outra conclusão comum às três pesquisas é que, com o ganho obtido nos índices de intenção de voto, Marçal já figura em empate técnico com os líderes dos levantamentos. Na pesquisa AtlasIntel, o empate técnico é apenas com Ricardo Nunes (MDB), enquanto Guilherme Boulos (PSOL) figura na liderança, isoladamente; no levantamento do Datafolha e do Paraná Pesquisas, o empate dentro da margem de erro é triplo, entre Nunes, Boulos e Marçal.

Nesta semana, foram divulgados os levantamentos de AtlasIntel, Datafolha e Paraná Pesquisas sobre o panorama eleitoral na capital paulista. Cada instituto utiliza metodologias próprias, e os índices obtidos por cada organização não são comparáveis entre si. Contudo, o prognóstico sobre o ex-coach é o mesmo nas três pesquisas: levando-se em conta as respectivas margens de erro dos levantamentos, o candidato do PRTB foi o único entre os postulantes a prefeito a obter ganho real de intenção de voto, ou seja, crescer em citações num índice acima da respectiva margem de erro.

Feita a ressalva, no caso de Pablo Marçal, a série histórica das pesquisas demonstra que o candidato do PRTB está ocupando espaços deixados pela retração nos índices de Ricardo Nunes e do apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB). Essa conclusão é compartilhada pela própria campanha do emedebista, na qual vigora a discussão pelo rumo que o prefeito da capital paulista adotará a partir daqui. Assessores de Jair Bolsonaro (PL) sugeriram a Nunes mais acenos ao ex-presidente, mas o mandatário resiste.

No âmbito geral, a pesquisa AtlasIntel divulgada em 21 de agosto atestou que, com 16,3% de menções, Pablo Marçal cresceu 4,9 pontos porcentuais desde a última medição. No mesmo período, Guilherme Boulos, que tinha 32,7%, caiu 4,2 pontos porcentuais, e Ricardo Nunes, com 24,9%, recuou 3,1 pontos.

Marçal cresce no espaço de quem? Veja as pesquisas:

Em desfavor de Ricardo Nunes, houve forte crescimento de Marçal entre os evangélicos: em duas semanas, o ex-coach saiu de 22,1% para 36,8% de intenções de voto no grupo, e o prefeito caiu de 36,6% para 23,0%. Movimento semelhante ocorreu no eleitorado de classe média, composto, segundo o instituto AtlasIntel, por indivíduos com renda familiar de R$ 3 mil a R$ 5 mil mensais: Marçal foi de 15,4% a 30,4% e o prefeito, de 29,3% a 14,1%.

No dia 8 de agosto, o ex-coach tinha 13,6% de intenções de voto na faixa etária de 35 a 44 anos, enquanto Boulos liderava o segmento, com 33,2% de menções. Em duas semanas, Marçal cresceu 9,9 pontos porcentuais no grupo, indo a 25,5%; o candidato do PSOL, por sua vez, recuou 11,8 pontos porcentuais, indo a 21,4%.

O levantamento AtlasIntel questionou, de forma online, 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-02504/2024.

A lógica se repete entre quem votou em Tarcísio de Freitas para governador em 2022. Entre os eleitores do chefe do Executivo paulista, o ex-coach detém 41% das preferências, e Nunes, 28%. No dia 8 de agosto, Marçal tinha 25% nesse segmento, enquanto o prefeito era escolhido por 42%.

Entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no último pleito, em 2022, 44% afirmaram ao Datafolha que pretendem votar em Marçal, enquanto outros 30% disseram que escolherão Nunes. O cenário inverte o que foi constatado pela última pesquisa do instituto, divulgada em 8 de agosto: naquele momento, o ex-coach tinha 29% entre bolsonaristas, enquanto o prefeito era a opção de 38% do grupo.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores paulistanos entre os dias 21 e 22 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-08344/2024.

Paraná Pesquisas

De acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23, Nunes registra 24,1% das intenções de voto, em empate técnico com Boulos, que soma 21,9%. Pablo Marçal, por sua vez, aparece com 17,9%, configurando um empate técnico com o candidato do PSOL, mas não com o emedebista.

A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. Considerando a margem, Nunes e Boulos oscilaram para baixo desde a última pesquisa, divulgada em 8 de agosto: o prefeito recuou um ponto percentual e Boulos, 1,3%. Enquanto isso, no mesmo período, Pablo Marçal subiu 5,4 pontos.

Há de se observar que, no levantamento anterior, Marçal estava numericamente atrás de José Luiz Datena: o ex-coach detinha 12,5% e o tucano, 15,9%. Agora, enquanto o empresário foi a 17,9%, o jornalista caiu para 13,2%.

O núcleo de intenção de votos em Datena está no eleitorado com grau de instrução até os ensinos fundamental e médio. Ainda que o apresentador de TV se mantenha representativo no estrato, Marçal subiu e já figura em empate técnico com o candidato do PSDB, incomodando-o em seu "core" eleitoral.

No levantamento anterior do Paraná Pesquisas, Datena era citado por 20,8% dos entrevistados com formação até o ensino fundamental, enquanto Marçal era a opção de 5,3% do segmento. Em duas semanas, Datena oscilou para baixo nesse grupo, indo a 19,5%, enquanto o ex-coach cresceu 7,3 pontos porcentuais, indo a 12,6%. Ou seja: o apresentador de TV manteve-se estacionário, e o influenciador está em ascensão.

Fenômeno similar ocorre no eleitorado com grau de instrução até o ensino médio: há duas semanas, eram 17,3% os que votariam em Datena, e 14,8% os que preferiam Marçal, configurando empate técnico. A vantagem, agora, é de Marçal, que é opção de 20,7% dos entrevistados do grupo, enquanto o tucano é o candidato de 15,6%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores por meio de entrevistas pessoais entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-06659/2024.