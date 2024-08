Marçal chama Eduardo Bolsonaro de 'irmão' após críticas do deputado: 'Você será nosso senador'

Na publicação desta quinta, o candidato do PRTB criticou Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, dizendo que o dirigente "não representa o anseio dos conservadores de São Paulo". "Já que o PL tirou o (Ricardo) Salles, assistam o que nós iremos fazer aqui na capital do futuro. Deixa que eu resolvo aqui", afirmou Marçal, referindo-se à pré-candidatura a prefeito do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, que acabou "rifada" pelo PL em prol de um acordo para indicar o vice na chapa à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Após o início de uma ofensiva do clã Bolsonaro contra Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o empresário e influenciador elogiou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o chamou de "irmão" e avalizou o filho do ex-presidente como candidato ao Senado nas próximas eleições gerais, em 2026. "Você será o nosso senador por São Paulo", disse Marçal no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 22. "Pra cima, irmão", escreveu.

A publicação de Pablo Marçal visa abafar as críticas dirigidas contra ele pelo clã Bolsonaro. O ex-presidente iniciou uma ofensiva contra o candidato do PRTB nesta manhã, ao acionar grupos de apoio no Telegram com uma coletânea de trechos com críticas do influenciador a Jair Bolsonaro.

Eduardo atacou Marçal nesta semana depois que ele desmarcou uma entrevista com o comunicador Paulo Figueiredo, chamando-o de "arregão". O filho do ex-presidente também gravou uma série de vídeos ao lado de Nunes, com o objetivo de reforçar que o emedebista é o candidato da família Bolsonaro e compartilha os valores do bolsonarismo.

Eleição ao Senado é prioridade de Bolsonaro em 2026