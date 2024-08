Deputado Orleans e Bragança será relator de PEC que permite ao Congresso sustar decisões do STF

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC), designou o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) como relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite ao Congresso sustar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) consideradas uma extrapolação das funções da Corte.

A parlamentar comunicou a decisão nesta quinta-feira, 22, um dia após ter escolhido o líder da oposição, Filipe Barros (PL-PR), para relatar a "PEC das decisões monocráticas". Tanto Bragança como Barros são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As PECs foram retiradas da gaveta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como reação à decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que suspendeu a execução de todas as emendas parlamentares impositivas, sob a justificativa de falta de transparência.