Comandante do Exército pede aquisição de mais armamentos, mas cita 'restrições orçamentárias'

O Comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que as Forças Armadas não irão descuidar da necessidade de mais helicópteros, blindados e mísseis, mesmo sob "restrições orçamentárias que atingem a todos". A afirmação foi feita em cerimônia do Dia do Soldado, nesta quinta-feira, 22, na Capital Federal. O evento é realizada em um contexto de contenção de gastos que tem desagradado as Forças Armadas.

Em julho, o Executivo anunciou contenção de R$ 15 bilhões em despesas para cumprir o arcabouço fiscal. O Ministério da Defesa arcou com R$ 676 milhões do corte - o Orçamento de 2024 estipulava R$ 126 bilhões para a pasta.

O corte ocorreu mesmo após pedido do ministro da Defesa, José Múcio, para preservar os recursos da pasta. No mês passado, Múcio solicitou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proteção do orçamento destinado à Defesa. Como mostrou o Broadcast Político, no encontro, Múcio disse que os atuais recursos da pasta já não estão alinhados com a real necessidade do ministério.

Como mostrou a reportagem, diante do contexto de restrição orçamentária, neste ano, o governo federal planeja uma parada militar enxuta, sem grandes atrações paralelas, para comemorar o Dia da Independência, celebrado no 7 de Setembro. A estrutura para o desfile, na Esplanada dos Ministérios, começou a ser montada na sexta-feira, 16. São arquibancadas móveis dos dois lados da via, em frente ao Ministério da Defesa.