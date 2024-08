Qual é o patrimônio dos filhos de Bolsonaro que vão disputar as eleições de 2024?

Dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão as eleições municipais deste ano. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) tentará o sétimo mandato para a Câmara Municipal, enquanto o filho homem mais novo do ex-mandatário, Jair Renan Bolsonaro, fará sua estreia nas urnas em busca da vereança em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Criados na política, os filhos de Bolsonaro acumulam, juntos, R$ 729.106,47.

Carlos está há 23 anos na Câmara Municipal - o início do primeiro mandato foi em 2001. Neste ano, o filho "02" de Bolsonaro busca manter a influência do clã da zona oeste do Rio no Palácio Pedro Ernesto. O vereador declarou à Justiça Eleitoral R$ 687.036,68 em bens neste ano.

De acordo com o registro de candidatura de Carlos de 2020, ano em que foi eleito para o sexto mandato, houve mudanças no perfil financeiro do vereador. Há quatro anos, ele declarou R$ 591,6 mil em bens, a maior parte em três imóveis na capital fluminense.