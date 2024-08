PF faz buscas na casa do governador do TO em ação sobre desvios de cestas básicas na pandemia

A Polícia Federal faz buscas na manhã desta quarta-feira, 21, na casa e no gabinete do governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) no bojo da Operação Fames-19, que investiga o desvio de recursos da pandemia para a distribuição de cestas básicas. Ao todo, os investigadores cumprem 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. A família do governador também é alvo da operação, a primeira-dama Karynne Sotero Campos e os filhos de Wanderlei: o deputado Leo Barbosa (Republicanos) e Rérison Antonio Castro Leite, diretor superintendente do Sebrae.

Em nota, Wanderlei diz que, à época dos fatos sob investigação, era vice-governador e "não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia". "Como todos já sabem, a única alusão ao meu nome em toda essa investigação foi a participação num grupo de consórcio informal de R$ 5.000,00 com outras 11 pessoas, no qual uma delas era investigada", afirmou.

Entre os alvos da ofensiva também constam os nomes de José Messias Alves de Araújo, ex-secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social; Senivan Almeida de Arruda, ex-controlador-geral do Estado; Liel Bezerra Bekman Cardoso, mulher do deputado estadual Cleiton Cardoso de Almeida (Republicanos) e mãe do vereador Pedro Cardoso (Republicanos); Joseph Ribamar Madeira, presidente da Associação Comercial de Palmas.