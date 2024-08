Pesquisa Atlas: Boulos tem 28,5%; Nunes, 21,8%; Marçal, 16,3%; Tabata, 12% e Datena, 9,5% em SP

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto para o Executivo da capital paulista. Boulos tem 28,5% de menções na pesquisa e está 6,7 pontos porcentuais à frente do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem 21,8%. Eles são seguidos pelo empresário e influenciador Pablo Marçal, do PRTB, com 16,3%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 12% e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), 9,5%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Tabata e Datena estão empatados tecnicamente. Na sequência, aparece a economista Marina Helena (Novo), com 4,3% de menções.

Altino (PSTU) tem 0,3% e Ricardo Senese (UP), 0,2%. João Pimenta, do PCO, não pontuou. Bebeto Haddad (DC), cuja candidatura foi confirmada no mesmo dia do registro da pesquisa, não foi incluído como opção de voto na pesquisa. Votos brancos ou nulos foram 6,2%. Não souberam responder 0,9% dos entrevistados.