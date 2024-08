Nunes tem 57% de desaprovação e 28% de aprovação; pior desempenho é em segurança pública

Em comparação aos outros governantes, Nunes é tão mal avaliado quanto Lula, com a mesma porcentagem, mas o petista o vence com mais de um terço de vantagem entre os que rotulam seu desempenho com a melhor classificação.

Os entrevistados também foram convidados a avaliar cada uma de nove áreas da gestão urbana municipal, entre saúde, educação, obras públicas, limpeza urbana, entre outros temas que ganham destaque especial durante as campanhas eleitorais. Todas as áreas receberam mais avaliação ruim do que boa, em especial "ordem urbana e segurança pública", a pior avaliada da lista e um dos principais temas debatidos pelos candidatos à Prefeitura.

Somando "péssimo" e "ruim", o desempenho da gestão de Nunes na área da segurança é avaliado negativamente por 73% dos eleitores, ante 10% que consideram o trabalho bem feito (3% "ótimo" e 7% "bom"). A área com melhor avaliação foi "cultura, turismo e eventos", com 8% de "ótimo" e 18% de "bom". Outras duas áreas mal-avaliadas foram saúde, pavimentação de ruas e calçadas e obras públicas.