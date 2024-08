Justiça manda Tabata apagar postagens com insultos a Ricardo Nunes

Por determinação da Justiça Eleitoral, Tabata Amaral (PSB) apagou sete publicações nas redes sociais nas quais fazia críticas ao prefeito de São Paulo, e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Nas postagens, a candidata diz que Nunes "rouba e não faz".

A candidata usou a expressão, que faz referência ao slogan "rouba, mas faz" atribuído por adversários ao ex-governador Ademar de Barros e depois ao ex-prefeito Paulo Maluf. Tabata usou a expressão o debate do Estadão.

Ricardo Nunes entrou com pedido de direito de resposta, que foi concedido. Tabata tem 48 horas para suprimir as publicações em suas páginas no Instagram, Facebook, X e TikTok.