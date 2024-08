Governador de Santa Catarina exalta 'menor número de 'Bolsas Famílias' no Estado

De acordo com o ranking, Santa Catarina está em 2º lugar como o Estado mais competitivo do País e é líder em segurança pública e sustentabilidade social.

"Nós somos o Estado que tem o maior número de carteira assinada do Brasil, proporcionalmente, e o menor número de Bolsas Famílias do Brasil, proporcionalmente", declarou.

De acordo com dados do governo federal, em julho, Santa Catarina tem 235,9 mil familiares contempladas pelo Bolsa Família. O valor médio do repasse é de R$ 675,19. Em âmbito nacional, 20,8 milhões de famílias são atendidas pelo programa no Brasil.

Recentemente, Lula criticou governadores, como Mello, por não comparecerem a eventos do Palácio do Planalto cujos anúncios contemplam Santa Catarina.

"Alguns (governadores) não têm comparecido, possivelmente, ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o Estado que ele gostava, para atender amigos, e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele", disse Lula, em 26 de julho, numa referência a Jair Bolsonaro.