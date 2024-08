Decisão do STF sobre emendas foi 'freio de arrumação', diz Randolfe Rodrigues

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), avaliou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciada nesta terça-feira, 20, sobre as emendas foi um "freio de arrumação". A declaração ocorreu nesta quarta-feira, 21, em entrevista à CNN Brasil.

"O que ocorreu com a decisão do Supremo Tribunal Federal e com o ajuste feito ontem (terça) foi um freio de arrumação na destinação dos recursos públicos que estão sob a coordenação do Congresso Nacional", afirmou Randolfe. "Eu acredito que isso fica mais factível até de ser executado, por exemplo, em relação às emendas de bancada", acrescentou.

Em outro momento da entrevista, o líder do governo no Congresso argumentou as emendas podem ficar na Casa Legislativa, no entanto, devem estar relacionadas a programas do governo. O que não pode, na visão de Randolfe, é as emendas "não terem coerência com programa escolhido pelo povo brasileiro, com o programa de governo que está em curso".