Atlas: Nunes tem 40,9% e Boulos, 36,8% em eventual 2º turno; veja outros cenários

Nova pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem vantagem sobre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em uma eventual disputa de segundo turno. O emedebista aparece com 40,9%, enquanto Boulos tem 36,8%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. No confronto entre Nunes e Boulos, 4,4% dos eleitores paulistanos não sabem em quem votariam e 18% declaram que votariam em branco ou nulo. Em comparação com a pesquisa anterior feita pela AtlasIntel, divulgada em 8 de agosto, Boulos teve uma redução de cinco pontos porcentuais no embate contra Nunes. O prefeito recuou um ponto percentual - dentro da margem de erro do levantamento.

Esta é a primeira pesquisa AtlasIntel divulgada após o registro das candidaturas e depois do início da campanha e da realização dos primeiros três debates entre os principais candidatos a prefeito de São Paulo. O levantamento escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os 15 e 20 de agosto e tem índica de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02504/2024. O levantamento mostrou que Boulos lidera as intenções de voto com 28,5%. Nunes, por sua vez, tem 21,8%. Em seguida, aparece o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 16,3%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 12% e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 9,5%. A economista Marina Helena (Novo) tem 4,3% das intenções de voto dos eleitores paulistanos. Altino (PSTU) aparece com 0,3% e Ricardo Senese (UP), 0,2%. João Pimenta, do PCO, não pontuou. Bebeto Haddad (DC), cuja candidatura foi confirmada no mesmo dia do registro da pesquisa, não foi incluído como opção de voto.

Nunes tem vantagem sobre Datena, mas aparece atrás de Tabata Em eventual disputa de segundo turno entre Ricardo Nunes e José Luiz Datena, o prefeito teria uma vantagem maior sobre o adversário. O candidato à reeleição aparece com 40,8%, enquanto o tucano tem 28,7%. Brancos e nulos somam 27,2% e outros 3,3% não sabem. O único cenário onde Nunes não aparece com vantagem é no embate com Tabata Amaral. A parlamentar registra 38,8% da preferência dos eleitores na sondagem, enquanto o prefeito tem 38,5%. A diferença de 0,3 ponto porcentual está dentro da margem de erro, o que configura um empate. Brancos e nulos somam 20,6% e 2% não sabem em quem votariam.

A vantagem de Tabata era maior na pesquisa anterior. A deputada aparecia com 43% da preferência e teve uma redução de quatro pontos porcentuais. Nunes teve uma oscilação positiva dentro da margem de erro, passando de 38% para 39%. Boulos tem vantagem sobre Marçal, Tabata e Datena em cenários de segundo turno Em um cenário de segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, o deputado do PSOL teria 38,4% das intenções de voto, enquanto Marçal, 35,4%. Brancos e nulos somam 24,2%, e 2% dos eleitores paulistanos não sabem.

Comparado com a pesquisa de 8 de agosto, Boulos caiu seis pontos porcentuais no cenário contra o ex-coach. Marçal, por sua vez, manteve as intenções de voto em 35%. Nos dois primeiros debates realizados entre a publicação dos levantamentos, Marçal e Boulos protagonizaram embates acalorados, como no encontro realizado pelo Estadão, em parceria com o portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), no último dia 14. Em um eventual segundo turno entre Boulos e Datena, a vantagem do deputado do PSOL é maior. Boulos registra 35,6% das intenções, enquanto o apresentador de televisão aparece com 27,5% na sondagem. Outros 34,4% votariam em branco ou nulo e 2,5% não sabem qual candidato escolheriam.