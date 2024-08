Padilha: Governo pleiteia que verba empenhada de emendas seja liberada o mais rápido possível

Os Três Poderes fizeram um acordo hoje sobre essas verbas, mas a execução do dinheiro continua suspensa pela decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um prazo de dez dias, novas regras de transparência e rastreabilidade serão apresentadas.

"As emendas que não são individuais, de bancada ou de comissão têm que ser direcionadas para projetos estruturantes, de desenvolvimento do País. É um espírito muito positivo desse resultado final (do acordo entre os Poderes)", emendou, ao citar termos do acordo feito entre governo, Congresso e STF.

Padilha elogiou também as mudanças nas emendas Pix, que passarão a ter um objeto definido e a definição de que o crescimento das emendas parlamentares não poderá ferir a responsabilidade fiscal.

"O que é satisfatório é construir uma solução mediada, com reconhecimento de princípios. Simbólico, debate civilizado", disse Padilha, sobre o almoço no STF que selou o acordo, do qual não participou.