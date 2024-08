O que esperar da nova rodada de pesquisas da disputa pela Prefeitura de SP; Veja as datas

A menos de 50 dias das eleições municipais de 2024, candidatos à Prefeitura de São Paulo já estão nas ruas e participam de debates em busca do voto do eleitor da capital paulista. Os resultados dos primeiros movimentos dos postulantes ao cargo de prefeito na corrida eleitoral serão medidos por institutos de pesquisa, que já estão em campo, e divulgados nesta semana.

Os últimos levantamentos, divulgados no início do mês, mostraram uma disputa acirrada entre atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Com dois dígitos, Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) surgem como nomes que podem embaralhar a disputa. Correndo por fora, estão Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), que utilizaram os primeiros debates como estratégia para atingir uma maior relevância perante o eleitorado.

Além de inaugurar os levantamentos publicados no período oficial de campanha, que começou no último dia 16, as pesquisas desta semana vão ser as primeiras divulgadas desde a realização dos três primeiros encontros entre os candidatos. O debate inicial foi organizado pela Band, no dia 9 de agosto. O segundo foi promovido pelo Estadão, em parceria com o portal Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) no dia 14 de agosto. O mais recente ocorreu nesta segunda-feira, 19, realizado pela revista Veja.

O doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) Thiago Valenciano diz que as novas pesquisas devem revelar se a estratégia do candidato Pablo Marçal, de tumultuar os debates e atacar os concorrentes, trará resultados para o crescimento dele na preferência do eleitorado. "Marçal trouxe para a política sua persona de internet. Resta saber se o efeito que ele trouxe no começo vai se sustentar", afirmou.