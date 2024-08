Nunes e Boulos tentam conter 'lacração' de Marçal, que é alvo de processo do MP

As campanhas de dois dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo adotaram estratégias para tentar conter os métodos "lacradores" do postulante do PRTB, Pablo Marçal. Com forte penetração nas redes sociais, a campanha do empresário e influenciador tem sido marcada por uma conduta agressiva com os adversários, sobretudo durante os debates eleitorais. Nesta segunda-feira, 19, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o jornalista José Luiz Datena (PSDB) não participaram do encontro promovido pela revista Veja.

O estilo franco-atirador de Marçal está direcionado principalmente para Nunes e Boulos. O prefeito e o deputado deram declarações nos últimos dias nas quais já sugeriam a ausência no debate. No sábado, 17, Nunes criticou a postura adotada pelo candidato do PRTB e afirmou que os coordenadores das principais campanhas estavam conversando para uma atuação em conjunto que garanta uma "eleição limpa". O prefeito também cobrou mais empenho da Justiça Eleitoral no combate à desinformação: "É muita conversa e pouca ação pelo Tribunal Regional Eleitoral", disse.

Também no sábado, após uma representação do MDB, partido de Nunes, o Ministério Público pediu liminarmente que a Justiça suspenda o registro de candidatura de Marçal até julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) por suspeita de abuso de poder econômico durante a pré-campanha deste ano (mais informações nesta página).