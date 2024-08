João Leite fez o quê como deputado? Candidato em BH responde às perguntas feitas no Google

Após a publicação da reportagem, a equipe do candidato João Leite informou que ele desistiu da candidatura

Ex-goleiro do Atlético-MG e ex-deputado estadual, João Leite (PSDB) falou sobre sua trajetória política, explicou o voto dele na reforma administrativa e quais causas defende. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Leite participou do Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que responde as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A série de vídeos começou na semana passada. São publicados três vídeos por semana para responder as principais perguntas que os cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) fazem sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador maior usado no Brasil.