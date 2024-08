Delegados da PF vão processar Eduardo Bolsonaro e Marcos do Val por ataques à instituição

A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) vai apresentar ações judiciais contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ataques à instituição. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 20, em assembleia da organização. O Estadão tentou contato com Do Val e Eduardo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Serão dois processos separados. Do Val será alvo de uma denúncia-crime na Procuradoria-Geral da República (PGR) e na própria PF por incitação ao crime. Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar publicou uma foto do delegado Fábio Alvarez Shor com a legenda "procurado", insinuando que ele fosse um criminoso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os associados à ADPF também vão apresentar uma ação na União contra Eduardo por declarações contra o mesmo delegado e contra toda a PF. Além disso, eles vão entrar com representações nos Conselhos de Ética da Câmara e do Senado contra os parlamentares. As ações devem ser protocoladas ainda nesta semana.