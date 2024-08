Carla Zambelli afirma ter sido impedida de assinar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Deputada federal foi uma das parlamentares que não participou do movimento contra o ministro do STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 19, que foi proibida pelo seu advogado de assinar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, devido aos processos criminais que enfrenta na Corte.

“Sobre o pedido de impeachment, meu advogado me proibiu de assinar por conta dos oito processos criminais que AM (Alexandre de Moraes) abriu contra mim no STF”, afirmou Zambelli no X. E completou: "Agora é momento de novos soldados, sem ferimentos, assumirem a dianteira dessa batalha, pois estou nesta pauta desde 2015 e preciso dar dois passos atrás”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O pedido de destituição de Moraes foi registrado por parlamentares da oposição e já acumula mais de 115 assinaturas na Casa Legislativa. O ministro é acusado de usar a Justiça Eleitoral para fundamentar as denúncias do inquérito das Fake News, após reportagem publicada pela Folha de S. Paulo afirmar que um de seus auxiliares solicitou relatórios de investigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O material seria utilizado para embasar o inquérito que apura ataques a ministros da Corte.