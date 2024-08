O POVO News: Reunião entre STF, Congresso e Governo tenta conter crise

Confira as principais notícias nesta segunda-feira, 19, no Brasil e no mundo Crédito: O POVO

Começa a semana e o programa O POVO News 2ª edição realiza nesta segunda-feira, 19, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição traz as principais informações do dia, entre elas, a reunião entre Governo Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional na tentativa de conter a crise entre os poderes com a suspensão das emendas pix, que acontece em breve.

Ministros do governo Lula (PT) se reunirão nesta terça-feira, 20, com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na tentativa de buscar uma solução para a crise sobre as emendas, suspensas por decisão da Corte.

Barroso também os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O governo federal será representado no encontro desta terça pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU). É tema da edição a repercurssão do anúncio de Elon Musk de que a rede social dele, o X (antigo Twitter), encerraria suas operações no Brasil. Ele e a oposição culpam o ministro Alexandre de Moraes. A rede social alega que Moraes ameaçou, em despacho sigiloso, prender um de seus representantes legais no Brasil em caso de descumprimento de ordens judiciais para a retirada de conteúdos da rede social.

No quadro de eleições, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) foram ausências, nesta manhã, do debate realizado pela revista Veja entre os candidatos à Prefeitura. O motivo apontado pelo candidatos para não comparecer ao debate da Veja é a postura agressiva do de Pablo Marçal (PRTB).

No Ceará, duas pesquisas foram divulgadas nesta segunda: uma em Caucaia e outra em Juazeiro do Norte. Em Caucaia, Waldemir Catanho (PT) aparece com 27,6% das intenções de voto. Percentual quase igual ao de Coronel Aginaldo (PL), que tem 27,4%.O ex-prefeito do Município, Naumi Amorim (PSD), tem 21,1% das intenções de voto.Emilia Pessoa (PSDB) fica na quarta colocação, com 15,2%. Já em Juazeiro, o atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) lidera a disputa eleitoral no município do Cariri, com 54,3% das intenções de voto. O gestor é seguido por Fernando Santana (PT), com 38,1%, e Sued Carvalho (UP), com 2,6%.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista, Carlos Mazza.