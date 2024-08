Nunes, Boulos e Datena indicam que idas a debates serão avaliadas caso a caso, priorizando TV

A participação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e do jornalista José Luiz Datena (PSDB) nos próximos debates eleitorais será analisada caso a caso por suas respectivas campanhas, com prioridade para os eventos transmitidos pela televisão. Nesta segunda-feira, 19, o trio optou por não comparecer ao terceiro debate em São Paulo, organizado pela revista Veja, e essa estratégia de ausência deve se repetir em futuras ocasiões.

Os candidatos justificaram a ausência no debate alegando conflitos de agenda, optando por priorizar outros compromissos em vez do evento organizado pela revista. Nos bastidores, no entanto, as campanhas expressaram insatisfação com o resultado dos últimos encontros. O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem usado os debates para atacar adversários e lançar frases de efeito, que depois são divulgadas em suas redes sociais como "cortes" - vídeos curtos e descontextualizados.

A estratégia do candidato do PRTB tem incomodado especialmente as campanhas de Nunes e Boulos, que lideram em intenção de voto, segundo as pesquisas de opinião. Nunes, que disputa o eleitorado bolsonarista com Marçal, foi rotulado pelo ex-coach como o candidato da "falsa direita". Já Boulos tem sido alvo de insinuações de Marçal sobre uso de drogas. A principal reclamação das campanhas é a falta de regras nos debates para coibir os ataques do influenciador.