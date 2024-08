'Nem Bolsonaro confia em você', diz Tabata a Pablo Marçal durante debate em SP

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) criticou a estratégia do oponente Pablo Marçal (PRTB), que não respondeu às perguntas dela no debate promovido pela revista Veja nesta segunda-feira, 19, e afirmou que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confia no empresário. Marçal usou o tempo durante o confronto para ler seu programa de governo e sugerir que os eleitores acompanhassem seus perfis nas redes sociais.

"Nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado", disse a deputada. Apesar de não ser o candidato apoiado pelo ex-presidente, Marçal buscou se aproximar de Bolsonaro - que apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) - já durante à pré-campanha.

A deputada se referiu a uma reportagem do site UOL, publicada neste sábado, 17, que afirma que o ex-presidente enviou uma mensagem à lista de transmissão dele no WhatsApp, reafirmando o apoio ao atual prefeito e criticando Marçal.