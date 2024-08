Veja 20 famosos que vão concorrer nas eleições municipais deste ano

Ao menos 20 famosos vão se candidatar às câmaras municipais brasileiras nas eleições deste ano. As eleições para a vereador, marcadas para o próximo dia 6 de outubro, vão ser uma oportunidade para artistas, atletas e influenciadores iniciarem carreira política, enquanto, para outros, o pleito pode ser uma chance de retornarem a cargos eletivos.

Entre os 1.001 candidatos ao cargo de vereador de São Paulo que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há nomes conhecidos da política, como o ex-ator e vereador da capital paulista Thammy Miranda (PSD). Ele vai disputar as cadeiras do Legislativo com famosos estreantes, como a influenciadora Luísa Mell (União), que possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, e a ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo, Zilu Camargo (União).

Entre os 1.021 concorrentes à Câmara do Rio, está o ex-deputado estadual Bebeto (PSD), jogador de futebol famoso por participar da conquista da Copa do Mundo de 1994. O ex-atacante vai competir com o ator Babu Santana (PSOL), que ficou em quarto lugar na edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil.